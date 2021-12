대신밸런스제9호스팩, 배성웅 외 3인으로 최대주주 변경

[아시아경제 황준호 기자] 대신밸런스제9호스팩 대신밸런스제9호스팩 369370 | 코스닥 증권정보 현재가 5,570 전일대비 360 등락률 -6.07% 거래량 134,896 전일가 5,930 2021.12.08 14:20 장중(20분지연) 관련기사 대신밸런스제9호스팩, ‘블리츠웨이’와 합병 승인…“12월 코스닥 상장”블리츠웨이, SF 대작 ‘듄’ 피규어 제작…“11월 글로벌 동시 예약” close 은 최대주주가 에이씨피씨에서 배성웅 외 3명으로 변경됐다고 8일 공시했다.

변경후 최대주주의 소유비율은 62.59%(2229만2852주)이다.

회사측은 "합병회사인 대신밸런스제9호스팩이 피합병회사인 블리츠웨이를 흡수합병함에 따른 최대주주 변경"이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr