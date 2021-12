롯데푸드, MZ세대 아이디어 담은 돼지바 신제품 2종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데푸드는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 아이디어로 기획된 돼지바 신제품 2종을 선보인다고 8일 밝혔다.

지난 8월 롯데푸드는 돼지바 신제품을 기획하는 ‘셰프돼장’ 공모전을 실시했다. 공모전 기간 565건의 아이디어가 출품됐다. 롯데푸드는 심사를 통해 14개 작품에 시상했다. 이 중 실현 가능성이 높은 두 가지 아이디어가 제품화로 이어졌다. 당초 한 개의 아이디어만 선별해 제품을 출시하려 했지만 MZ세대의 인기에 힘입어 제품화 수를 늘렸다.

신제품 '돼지바 돝-짝대기'는 20대 금융회사 디지털 마케터가 아이디어를 낸 제품으로 제주도 지역의 특색을 듬뿍 담았다. 특산물인 백년초와 땅콩을 활용해 맛을 냈다. 패키지는 돌하르방 돼지 캐릭터를 활용해 제주도 지역의 특색을 살렸다.

돝-짝대기라는 표현도 ‘돼지바’라는 단어를 제주도 방언으로 표현한 것이다. 제주 방언으로 돼지를 뜻하는 ‘돝’과 막대기(바)를 뜻하는 ‘짝대기’의 조합이다. 돼지바 돝-짝대기는 제주도 지역에서만 만나볼 수 있는 한정판 제품으로 운영한다.

돼지바 그릭복숭아는 요리 인스타그램 계정을 운영중인 주부의 출품작이다. 최근 MZ세대 사이에서 유명세를 탄 디저트 메뉴를 돼지바와 접목한 맛이다. 속에는 딸기 시럽 대신 복숭아 시럽이 들어있다. 이를 요거트 아이스크림이 감싸며 그릭복숭아 맛을 재현했다. 화이트 크런치로 겉을 마감해 시각적인 차별점도 뒀다.

한편, 롯데푸드는 올 한해 돼지바를 통해 MZ세대와 소통을 지속적으로 펼쳤다. 5월 '상상력 돼장' TV 광고를 시작으로 쌍방향 아이디어 공모전, 래퍼 마미손과 협업한 뮤직비디오 등도 선보였다.

롯데푸드 관계자는 “이번에 출시한 이색 돼지바는 상상력이 현실이 된다는 돼지바 브랜드 캠페인의 결실“이라며 “앞으로도 롯데푸드가 전개하고 있는 다양한 브랜드를 통해 MZ세대와의 지속적인 소통을 강화하겠다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr