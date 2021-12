경산시, 경북도 중소기업 육성시책 평가 ‘최우수 기관’ 뽑혀

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 경산시가 지난 3일 2021년 경상북도 중소기업 육성시책 시·군 평가에서 최우수 기관으로 선정됐다.

경상북도 중소기업 육성시책 시·군 평가는 경제위기 속에서 기업을 위한 지원 사례를 공유해 기업 하기 좋은 환경을 조성하고 중소기업 지원부서 역량을 강화하고자 실시한다.

중소기업 육성시책 수립·추진실적, 중소기업 자금지원, 중소기업제품 공공 구매, 시책참여, 중소기업 애로사항 해소 등 5개 분야 16개 항목을 종합적으로 평가한다.

시는 중소기업 경영자금 운영, 사회적경제기업 혁신성장 패키지 지원, 창업보육센터 지원, 중소기업 청년일자리지원 사업 등을 시행해 평가 받았다.

지식산업지구 조성, 경산산업단지 복합문화센터 건립, 물류 지원시설 용지 분양, 행복기업 지정, 다수의 지역대학과 연계한 창업지원 등도 중소기업을 위한 노력으로 인정받았다.

최영조 시장은 “다양한 중소기업 육성시책 추진 노력이 인정받아 매우 기쁘다”라며 “지역에 맞는 육성시책을 발굴하고 추진해 기업들의 애로사항을 해결하고 지역경제 활성화를 위해 적극적으로 노력하겠다”라고 말했다.

