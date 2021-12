경북도, ‘건강한 소비자 운동’ 펼쳐 … ESG경영·가치소비·기후위기 극복

소비자의 날 기념, 5개 단체 결의문

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상북도가 6일 소비자의 날을 기념해 ‘경상북도 소비자 운동가 대회’를 개최했다.

매년 12월 3일인 소비자의 날은 1997년 소비자의 권리 의식과 소비자 보호에 대한 인식을 높이기 위해 제정한 법정기념일로 1979년 12월 3일 소비자보호법이 국회에서 통과된 날짜를 기념일로 삼았다.

대회에는 소비자 교육중앙회 경북도지부, 경북지역 YMCA 협의회, 경북 YWCA 협의회 등 5개 소비자단체, 대구지방공정거래사무소, 한국소비자원 대구지원을 비롯한 관련 기관과 학계 인사 등 300여명이 참여했다.

지역 내 4만여 소비자 운동가의 소비자 권익 활동 영상 상영, 소비자 주권 확립을 위해 애쓴 유공자 표창 수여, 소비자로 삶의 질을 높일 발전방안 논의 등이 진행됐다.

최근 화두가 된 ESG 경영과 가치소비에 공감하고 지속 가능한 발전과 국제적 기후위기 극복 실천을 다짐하는 결의문도 함께 낭독했다.

행사에 참석한 하대성 경북도 경제부지사는 “코로나로부터 일상을 회복하는 시기에 소비자 운동가의 역할이 꼭 필요하다”라며 “소상공인과 소기업을 배려하며 상생하는 데 앞장서주길 바란다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr