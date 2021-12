[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 요양보호 교육기관 10곳을 추가 모집한다고 6일 밝혔다.

모집은 이달 6일~20일 모집공고 기간을 거쳐 내년 1월 10일~11일 신청을 접수하는 일정으로 진행된다.

신청은 시청 본관 2층 민원인 접견실을 방문해 신규 지정신청서와 서약서, 본인 명의의 신분증을 지참해 할 수 있다.

요양보호 교육기관은 내년 1월 14일 무작위 전산추첨을 통해 정해질 예정이다. 당일 추첨과정은 선착순 5명에 한해 참관할 수 있다.

최종 선정결과는 내년 1월 17일 시 홈페이지에 공고될 예정이다.

기타 자세한 사항은 시 홈페이지 공고를 참조하거나 시청 노인복지과를 통해 안내 받을 수 있다.

