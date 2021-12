서훈, 양제츠 만나 '종전선언' 논의…中도 지지 의사 밝혀

[아시아경제 이지은 기자] 서훈 국가안보실장이 2일 중국에서 양제츠 중국 중앙정치국 위원과 회담 및 만찬 협의를 갖고 종전선언 등 상호 관심 사안에 대해 논의했다고 3일 청와대가 밝혔다.

양측은 한반도 현 정세에 대한 평가를 교환하는 한편, 한반도의 완전한 비핵화와 항구적인 평화정착을 위해 북한과의 대화 및 외교 노력이 중요하다는 데 공감했다. 또 이를 위해 양국이 전략적 소통과 협력을 강화키로 했다.

서 실장이 종전선언을 포함해 한반도 평화 프로세스의 진전을 위한 우리의 노력을 설명했고 양 위원은 '종전선언 추진을 지지하며, 동 선언이 한반도의 평화와 안정을 증진시키는 데 기여할 것으로 본다'고 했다.

또 양 위원은 중국이 우리 정부의 남북관계 증진을 위한 노력을 일관되게 지지한다며, 한반도 평화·안정을 위해 중측도 지속 노력해 나가겠다고 강조했다. 양측은 북한과 대화 재개 노력을 기울이는 가운데, 한반도 정세가 안정적으로 관리되는 것이 중요하다는 데 공감했다.

요소 등 공급망 문제에 대해서도 논의했다. 서 실장은 요소 등 중국산 품목의 원활한 대(對)한국 수출이 한중 경제 협력 관계에 중요한 만큼 앞으로도 차질 없이 이루어질 수 있도록 중측의 협조를 요청했고 양 위원은 '한중 간 원자재의 원활한 수급 등 상호보완적 경제 협력의 중요성을 잘 알고 있어 적극 노력하겠다'고 했다.

양측은 앞으로 또 다른 예기치 않은 상황이 발생할 경우에도 긴밀히 소통하며 조속한 문제 해결을 도모해 나가자는 데 공감했다.

시진핑 중국 국가주석의 방한 문제도 논의했다. 양측은 코로나19 상황이 안정돼 제반 여건이 갖춰지는 대로 시 주석의 방한을 추진한다는 데 대한 공감대를 재확인했고 그 이전이라도 정상 간 필요한 소통을 추진해 나가기로 했다.

서 실장은 회담 모두에 문재인 대통령의 시 주석에 대한 안부 인사를 전달했고, 양 위원도 문 대통령에 대한 시 주석의 안부 인사를 전달했다. 양측은 코로나19 상황에도 불구하고 양국이 비대면·대면 형식으로 정상 및 고위급 교류를 지속해 오고 있음을 평가하고, 의회·정당·지방 등 각급에서 전략적 소통을 강화해 나가기로 했다.

또 내년 한중수교 30주년을 맞아 한중 전략적 협력 동반자 관계가 한층 더 심화·발전될 수 있도록 함께 노력해 나가기로 하고, '한·중 문화교류의 해' 기념사업들을 내실 있게 추진키로 했다.

특히 서 실장은 양국 간 게임·영화·방송·음악 등 문화콘텐츠 분야 교류·협력이 활성화될 수 있도록 중측의 협조를 당부했다. 이에 대해 양 위원은 '중국도 관련 협력을 중시하고 적극 노력 중'이라며 앞으로도 지속 협력해 나가자고 했다. 코로나19 상황이 나아지는 대로 관광 협력도 확대되기를 기대한다고 덧붙였다.

양측은 지역 및 국제 차원의 문제에 대해서도 폭넓은 의견을 교환했다. 서 실장은 최근 미중 간 소통에 대해 중국 측 설명을 청취하는 한편, 미중관계의 안정적인 발전이 동북아는 물론 세계 평화와 번영에 중요하다는 점을 강조했다.

이밖에도 양측은 방역·경제 등 실질 협력 강화가 양국 관계 발전에 중요한 축으로서 큰 역할을 해 왔다는 데 동의하고, 코로나19 상황 관련 신속통로 확대 등 협력해 온 점을 평가했다. 향후 방역 상황을 감안하며 인적 교류 확대 및 조속한 경제 회복 기여를 위해 지속 협력해 나가자고 했다.

