지역상권 살리기 나선 롯데칠성음료, 동작구 상권과 업무협약 체결

[아시아경제 이승진 기자] 롯데칠성음료가 동작상권 르네상스 사업 구역 4개 시장 상인회 및 사당 1·2동 주민 자치회와 '사당2동 주민 센터에서 상권 활성화를 위한 42 스트리트' 업무 협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

‘42 스트리트’는 중소벤처기업부 주관 지역상권 활성화 프로젝트인 ‘상권 르네상스 공모사업’에 선정된 ‘동작 LINK상권 르네상스 사업’ 중 사당역과 이수역을 연결하는 테마 거리 활성화를 위한 대표 콘텐츠 구성사업이다. ‘사당-이수역’ 상권은 동작대로 1~31길 일원으로 820여개 상가가 위치한 지역대표 상권이다.

롯데칠성음료는 이번 협약식을 통해 계속되는 코로나19로 지친 소상공인을 지원하고, 지역 거리를 방문하는 시민들에게 볼거리, 즐길 거리를 제공해 상권 활성화에 일조한다는 계획이다.

롯데칠성음료는 대표 탄산음료 칠성사이다 브랜드를 활용해 유해 환경 개선 사업, 거리 브랜딩 등을 협업하고 상인들을 대상으로 음식물 쓰레기 처리 비용 지원, 메뉴판 디자인컨설팅, 스마트 상권 조성 등 다양한 상생 활동을 전개할 예정이다.

또 생수 페트병 회수 및 업사이클링 캠페인, 소외계층 돌봄 도시락 등 다양한 사회공헌활동을 통해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 박차를 가할 계획이다.

롯데칠성음료 관계자는 “이번 협약을 통해 '42 스트리트'가 많은 시민이 방문하는 유명 장소로서 입지를 다지고, 코로나19로 주춤했던 지역상권이 활성화되기를 바란다”고 말했다.

