이성희 농협 회장, 국제협동조합연맹 이사 선출

"코로나 시대 사회적 약자 권익증진 협동조합 간 협력"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 이성희 농협중앙회장이 30일 서울 그랜드워커힐 호텔에서 열린 국제협동조합연맹(ICA) 아태지역 총회에서 임기 4년의 이사로 선출됐다.

총회는 아시아·태평양 32개국 109개 회원기관 대표 500여명이 온·오프라인 병행 방식으로 참석한 가운데 진행됐다.

이 회장은 소견발표를 통해 ▲한국 등 아시아 각국 협동조합 공정 경제실현 기여 성과와 역할 강화 ▲농협과 ICA 아태 사무소 간 협력관계 유지·발전 ▲코로나 시대 협동조합을 통한 사회적 약자 권익 증진 등을 위해 협동조합 간 협력 적극 실천 등을 약속했다. 그는 특히 ICA 농업분야 분과기구인 국제협동조합농업기구(ICAO) 회장 자격으로 아태지역 영세가족농과 농업협동조합을 위한 포스트코로나 비즈니스 모델 발굴에도 힘쓰겠다고 공약했다.

ICA는 전 세계 협동조합을 대표하는 세계 최대 규모의 비정부기구로 110개국 320개 전국단위 협동조합을 회원으로 하며 약 10억명의 협동조합인의 이익을 대변하는 중이다. 농협중앙회는 세계 10대 협동조합으로 1998년부터 ICA 이사기관, ICA 아태지역 이사기관, ICA 농업분과기구(ICAO) 회장기관을 역임해오고 있다.

