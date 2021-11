文대통령 "오미크론 변이 유입 차단해야…강화된 입국방역 조치 시행하라"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 30일 코로나19 오미크론 변이 의심사례가 발견되어 분석 중이라는 보고를 받고, '오미크론 태스크포스(TF)'를 중심으로 비상한 각오로 엄중히 대응할 것을 지시했다.

문 대통령은 "아직 새로운 변이에 대한 분석이 충분히 이루어지지 않았으나, 향후 코로나 대응에 중대 국면이 될 수도 있는 상황"이라며 "오미크론 변이 유입 차단을 위해 보다 강화된 입국방역 조치를 즉각 시행하라”고 말했습니다.

이어 오미크론 변이 판별을 위한 진단키트 개발 및 오미크론 변이에 대응하는 방역전략을 국제협력과 전문가 논의를 통해 신속히 수립하고 시행하라고 주문했다.

문 대통령은 "확진자와 위중증 환자 증가에 더해 새로운 변이 유입으로 방역의 어려움이 가중되고 있는 상황"이라며 백신 미접종자와 3차 접종 기간이 도래한 국민의 적극적인 접종도 당부했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr