[아시아경제 이민지 기자] 디지탈옵틱 디지탈옵틱 106520 | 코스닥 증권정보 현재가 3,265 전일대비 260 등락률 -7.38% 거래량 143,649 전일가 3,525 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-5일디지탈옵틱, 타액 기반 코로나19 검체 채취도구·신속진단키트 개발[e공시 눈에띄네]코스닥-28일 close 은 운영자금과 채무상환자금 조달을 위해 제3자배정증자 방식으로 309억원 규모의 유상증자를 결정했다고 30일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr