[속보] 일본서도 오미크론 감염자 첫 확인

속보[아시아경제 강희종 기자]일본에서도 코로나19의 새 변이인 오미크론 첫 감염자가 나왔다.

30일 교도통신에 따르면 일본 당국은 지난 28일 나리타공항을 통해 입국한 30대 자국민 남성이 오미크론에 감염된 사실을 확인했다.

