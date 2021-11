현대두산인프라코어 "2050년 전 사업장 탄소중립 달성 목표"

[아시아경제 정현진 기자] 현대중공업그룹 건설기계부문 계열사인 현대두산인프라코어가 30일 국내 건설기계업 최초로 사업장 탄소중립을 선언했다.

현대두산인프라코어는 2050년까지 전 세계 생산법인 탄소중립 중장기 계획을 수립했다. 과학 기반 온실가스 감축 목표(SBTi) 1.5도 시나리오를 바탕으로 2030년까지 2020년 대비 42% 감축, 2040년까지 71%를 감축해 최종적으로 2050년 탄소중립을 달성할 계획이다.

이를 위해 인천, 군산 등 국내 사업장과 글로벌 전 사업장에서 공정개선, 재생에너지 도입(RE100 가입 등)을 검토, 실행할 방침이다. 특히 2040년까지 재생에너지 100% 전환을 통해 현재 배출량의 80%까지 감축하고, 나머지 부분은 상쇄배출권 구입 등을 통해 2050년 탄소 중립을 달성할 예정이다. 현대두산인프라코어는 이미 국내 모든 회사 차량을 한국형 무공해차 전환 사업(K-EV100)에 가입해 운영하고 있다.

또 사업장 탄소중립 뿐 아니라 제품 사용단계에서부터 탄소배출량을 감축한다는 계획을 세우고 이를 위해 2023년 전기 굴착기 출시를 시작으로 전기 배터리, 수소연료전지 등 친환경 제품 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

현대두산인프라코어 관계자는 "노르웨이 굴절식덤프트럭(ADT) 생산 공장은 이미 모든 전력을 100% 재생에너지로 전환했다"면서 "그린 비즈 트랜스포메이션 달성 여부가 향후 미래 회사 가치를 좌우할 것으로 판단하고 목표 달성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

