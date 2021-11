바디프랜드, 성동구 경로당에 안마의자 162대 공급

안마의자 '엘리자베스 플러스' 시니어 고객 위한 맞춤형 강도 조절 프로그램 적용

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 서울 성동구 관내 경로당에 안마의자 162대를 공급하는 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이에 바디프랜드는 성동구 경로당 160개소에 안마의자 162대를 설치한다. 공급하는 안마의자는 시니어 고객들을 위한 맞춤형 강도 조절 프로그램이 적용된 '엘리자베스 플러스'다. 시니어 고객들의 신체 특성을 고려한 마사지 기능과 에어백을 탑재했으며 리모콘을 통한 강도 조절 기능도 갖췄다.

자동으로 체형을 인식해 입체 마사지를 제공하는 '4D 안마 모듈'도 적용했다. 부위에 따라 안마 깊이와 강도를 조절하며 긴 회전축을 이용해 넓은 부위를 시원하게 주무른다. 3단계로 강도가 조절되는 마사지 모듈이 목과 허리의 굴곡진 부분은 물론 허벅지까지 마사지를 제공한다.

바디프랜드는 전담 배송·서비스 인력을 꾸려 경로당에 순차적으로 안마의자 설치할 계획이다. 기존의 노후된 안마의자는 수거하고 향후 유지 보수 관리도 진행한다.

바디프랜드 관계자는 "시니어 고객들의 힐링과 컨디션 관리를 도와 보다 건강한 노후를 즐길 수 있도록 하겠다"며 "앞으로도 다양한 고객층에 최적화한 맞춤형 제품을 선보이겠다"고 말했다.

