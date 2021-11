이준석 "이재명 고3 선대위원장 발탁… 굉장히 얕은 생각"

李, 공동선대위원장 10명 중 9명 청년으로 채워

[아시아경제 나예은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 '광주 대전환 선대위' 공동선대위원장에 만 18세 고교생을 임명한 것을 두고 이준석 국민의힘 대표가 "누구 하나 수혜 주는 것으로 젊은 세대의 지지를 얻을 수 있다고 생각하면 굉장히 얕은 생각"이라고 비판했다.

이 대표는 29일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "이 후보의 고3 선대위원장 발탁 등 청년층 확장 행보에 대해 어떻게 평가하느냐"는 질문에 이같이 답했다.

그는 앞서 국민의힘 대변인 선출을 위해 진행된 토론 배틀 '나는 국대다'를 언급하며 "이번에 이재명 후보는 고3에게 선대위원장을 줬고, 저희가 토론 배틀을 했을 때 19살의 김민규 군이라는 학생이 토론 배틀에 참여한 바 있다"며 "김군은 8강에 갔고 이후 떨어졌다. 김군에게는 경쟁할 수 있는 기회가 주어진 것"이라고 말했다.

이어 "어제 선대위원장이 되신 분은 그냥 지명받은 것"이라며 "젊은 세대가 어떤 게 진정한 정치 참여의 길이라고 생각할지, 제가 30대 당 대표가 됐을 때 민주당 또는 정부에서 대응책으로 했던 게 박성민 비서관 채용이었다. 전당대회에서 30대 당 대표가 되는 것과 청년 비서관을 지명하는 것의 효과는 달랐다"고 강조했다.

이 대표는 "젊은 세대에게 기회를 주는 것이 방법이고, 이를 통해 공정한 경쟁을 할 수 있다는 확신을 심어주는 것이 제 득표전략이라고 생각한다"며 "누구 하나 수혜 주는 것으로 2030이 올 거라고 생각하는 것은 이재명 후보의 굉장히 얕은 생각"이라고 지적했다.

앞서 이재명 후보는 전날(28일) 광주를 방문해 첫 지역선대위를 출범시켰다. 10명의 공동선대위원장 중 현역 의원은 1명이고, 고등학교 3학년생 외에 임명된 9명의 공동선대위원장도 2030 청년층으로 채워졌다.

공동선대위원장을 맡은 고3 남진희양은 "우리 얘기를 들어주고 공감할 수 있는 대통령을 바란다"며 "대한민국이 올바른 방향으로 발전하는 데 청소년과 청년의 목소리를 내고자 이 자리에 섰다"고 밝혔다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr