경기도, 보호종료아동 자립공간 화성·고양에 문열어

[아시아경제(화성)=이영규 기자] 경기도가 보호종료아동(자립준비청년)을 위한 주거 자립 공간을 화성시와 고양시에 개소했다.

경기도는 29일 ㈜삼성전자, 사랑의 열매 사회복지공동모금회와 공동으로 화성시 봉담읍에 있는 '희망디딤돌 경기센터' 개소식을 가졌다고 밝혔다.

희망디딤돌 경기센터는 경기도와 ㈜삼성전자,사랑의 열매 사회복지공동모금회, 경기복지재단이 민관합작으로 추진한 만 18세 이후 시설 퇴소 청소년을 위한 거주 공간으로 화성과 고양 일산에 각각 조성됐다.

희망디딤돌 경기센터는 보호종료아동이 거주하는 ▲생활관(화성 14실, 고양 4실) ▲시설 퇴소 이전 자립을 체험할 수 있는 '체험실'(화성 3실, 고양 2실) ▲사무 및 상담 공간 등으로 구성됐다.

만 18세 이상 25세 미만 복지시설 퇴소(예정) 보호아동ㆍ청소년이라면 누구나 입주를 신청할 수 있다. 입주 기간은 최대 2년이다. 현재 생활관 18실 중 8실이 입주 예정이고, 나머지 10실은 내년 초까지 모집한다.

도는 대상자의 특성을 고려해 취업ㆍ생활ㆍ재정관리 등의 1대 1 맞춤형 지원 프로그램, 보호 중인 중ㆍ고등학생들이 자립을 미리 경험해 보는 자립 체험 프로그램, 진로ㆍ교육 프로그램 등을 제공할 계획이다.

오병권 경기도지사 권한대행은 "경기센터가 문을 연 덕분에 우리 아이들이 편안하게 쉴 공간이 생기고, 미래를 고민할 수 있는 전문가와 언제나 함께하며 도움을 받을 수 있는 여건이 확충됐다"며 "더 많은 퇴소 청소년들이 입소할 수 있도록 대책을 마련하겠다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr