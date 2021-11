"폐현수막 가방으로 재탄생"…신한銀, '업사이클링 캠페인' 시행

ESG경영…전국 영업점 적극 동참

[아시아경제 김진호 기자] 신한은행은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천의 일환으로 전국 영업점 내·외벽에 있던 폐현수막을 수거해 패션 가방으로 재탄생 시키는 ‘업사이클링 캠페인’을 실시한다고 29일 밝혔다.

‘폐현수막 업사이클링 캠페인’은 영업점에서 사용 후 버려지는 폐현수막을 활용해 고압세척과 건조 코팅과정을 거쳐 패션가방 등 새로운 제품으로 재생산 하는 자원순환·환경보호 활동이다.

신한은행은 업사이클링 전문업체 ㈜업사이클리스트와 협업해 사용된 현수막에 따라 변하는 다양한 색상과 디자인으로 세상에 하나밖에 없는 친환경 패션 가방을 제작했다. 제작된 가방은 다음달 신한 쏠(SOL)에서 진행 되는 ‘아름다운 용기 챌린지 캠페인’에 참여한 고객을 대상으로 추첨을 통해 제공될 예정이다.

신한은행 관계자는 “신한금융그룹이 발표한 ESG 슬로건 ‘멋진 세상을 향한 올바른 실천'에 발맞춰 다양한 자원순환 및 환경보호 활동을 준비 중에 있다”며 “앞으로 진행 될 ESG관련 캠페인에 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.

