덕수궁관리소는 하트-하트재단과 함께 29일 양 기관의 유튜브 채널에서 ‘발달장애 연주자와 신한음악상 수상자가 함께하는 위드콘서트’ 온라인 공연 영상을 공개한다. 이번에 공개되는 영상은 덕수궁 중화문 앞을 배경으로 하트하트오케스트라의 플루트 연주자 김동균·이영수, 제7회 신한음악상 수상자인 바이올린 연주자 김동현, 제12회 신한음악상 수상자인 피아노 연주자 천민재가 연주한 가수 양희은의 ‘가을아침’ 곡이 영상으로 담겼다.

한국문화재재단과 공동 제작한 ‘덕수궁이 들려주는 100년의 음악’ 동영상 4편도 30일부터 궁중문화축전 유튜브에서 공개된다. 덕수궁 주요 전각이 가진 건축미를 배경으로 1920년대 일제강점기부터 2000년대 민주화까지 우리나라 근현대 음악사를 4명의 예술가들이 노래한 공연 영상이다. 국악인 조엘라, 가수 신승태, 재즈 가수 웅산, 소리꾼 유태평양이 출연한다.

