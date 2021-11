하나은행, 21년 연속 '대한민국 최우수 외국환 은행' 선정

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 금융·경제 전문매체 글로벌파이낸스지로부터 '대한민국 최우수 외국환 은행'에 선정되었다고 29일 밝혔다.

하나은행은 통산 20회 최우수 무역금융 은행상, 통산 5회 최우수 은행상 등 각 분야별 수상에 이어, 이번에는 21년 연속 대한민국 최우수 외국환 은행상을 수상했다.

글로벌파이낸스는 “코로나19 확산에 따른 글로벌 공급망의 차질로 국가 간 거래에 있어 우수한 외국환 파트너의 중요성은 더욱 부각되고 있다”며, “코로나19 상황 속 혁신적인 외국환 디지털 상품 및 ‘하나 이지(Hana EZ)’, ‘하나 트레이드 이지 (Hana Trade EZ)’, ‘온택트(Ontact) 해외투자 서비스’ 등을 통해 비대면 활성화에 기여한 점이 높게 평가를 받았다”고 선정 이유를 밝혔다.

하나은행 외환사업단 관계자는 “이번 수상을 통해 하나은행의 외국환 역량이 글로벌 최고 수준임이 다시 한 번 입증되었다”며, “앞으로도 외국환 전문은행으로서의 역량과 노하우를 바탕으로 차별화된 디지털 상품 및 서비스를 더욱 강화하여 급변하는 외국환 시장을 선도할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr