[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 수사 역량 강화를 위한 첫 '전임수사관' 선발에 나선다.

경찰청은 다음 달 23일까지 전임수사관 선발일정을 진행한다고 29일 밝혔다.

경찰은 수사 전문성 확보와 역량 강화를 위해 수사역량에 따라 예비·일반·전임·책임수사관으로 구분해 인사관리하는 '수사관 자격관리제'를 실시하고 있다.

전임수사관은 수사부서 근무 중인 수사경과자, 경위~경정 계급, 실 수사경력 7년 이상 또는 최근 10년간 수사경력 8년(실수사 5년 포함) 이상의 수사경력을 갖춘 수사관 중에 선발한다.

경찰청 관계자는 "수사부서 과·팀장 신규 보임 시 전임수사관을 우선 배치할 계획"이라고 말했다.

