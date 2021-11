11월에만 73명 추가 참여해

이달 30일까지 오후 6시까지 신청 가능

[세종=아시아경제 김현정 기자] 이달 캐시백 지급 예정액이 26일 현재 2583억원 발생했다고 29일 기획재정부가 밝혔다. 지급 예정일은 다음달 15일이다.

사업 참여인원은 같은날 기준 총 1556만명으로, 11월 한 달 동안에만 73만명이 추가로 참여했다.

상생소비지원금 사업은 이미 발표된대로 이달 말 종료될 예정이다. 추가 신청을 원하면 9개 전담 카드사(롯데·비씨·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민·NH농협)를 통해 오는 30일 오후 6시까지 신청하면 된다.

