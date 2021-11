“태블릿 생산량 늘려가는 삼성… 내년 올해보다 6%↑”

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 코로나19 팬데믹으로 인한 수요 확대에 힘입어 내년에도 태블릿PC 생산량을 늘려나갈 것이라는 관측이 나온다.

28일(현지시간) IT전문매체 폰아레나에 따르면 삼성전자의 내년 태블릿 생산량은 3400만대로 늘어날 전망이다. 이는 올해 예상 생산량인 3200만대보다 6% 증가한 수준으로 작년 대비 올해 생산 증가량인 3% 대비 두 배 들어난 수치다.

폰아레나에 따르면 삼성전자는 내년 1분기부터 플래그십 태블릿인 ‘갤럭시 탭S8 울트라’ 40만대를 비롯해 ‘갤럭시 탭S8 플러스’ 90만대, ‘갤럭시 탭S8’을 120만대 생산할 예정이다. 아울러 보급형 제품인 ‘갤럭시 탭A8’과 ‘갤럭시 탭A7 라이트’를 역시 1분기부터 각각 1100만대, 3분기부터는 ‘갤럭시 탭S8 라이트’를 160만대 생산할 것으로 전망된다. 내년 삼성전자 태블릿 생산량의 60% 이상은 중저가 라인업인 ‘갤럭시 탭A’ 시리즈가 차지할 것으로 보인다.

삼성전자의 태블릿 생산량 증가는 코로나19 팬데믹의 영향으로 풀이된다. 팬데믹 이전 태블릿 시장은 기기의 발전 속도가 상대적으로 더딘데다 스마트폰의 크기가 지속적으로 커지면서 수요가 줄어드는 추세였다. 그러나 팬데믹과 함께 재택근무와 원격교육 등이 확대되면서 태블릿 수요도 다시 늘어나게 됐다.

한편 시장조사기관 카날리스에 따르면 삼성전자의 올해 3분기 글로벌 태블릿 출하량은 721만대로 애플에 이어 시장점유율 2위(19.1%)를 기록한 것으로 나타났다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr