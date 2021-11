오리온, 연말 한정판 초코파이 ‘초코파이情 콘크림’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 오리온이 연말 한정판 ‘초코파이情 콘크림’을 출시한다고 29일 밝혔다.

초코파이 콘크림은 올해 할로윈 시즌 초코파이 하우스에서 프리미엄 냉장 디저트로 선보인 ‘할로윈 초코파이’를 양산형 출시한 제품이다. 올 겨울에만 맛볼 수 있는 초코파이 콘크림은 옥수수, 고구마 등 겨울철 즐겨먹는 식재료를 활용해 초코파이를 ‘홈파티용 케이크’ 콘셉트로 구현한 제품이다. 단호박 케이크 사이에 옥수수 크림을 채운 마시멜로를 넣었다.

초코파이는 1974년 출시된 이후 글로벌 시장에서 연간 20억개 이상 팔리고 있다. 2017년 봄 한정판 ‘초코파이情 딸기’를 시작으로 ‘초코파이 피스타치오&베리’, 핑크색 봄 한정판 ‘초코파이情 딸기블라썸’, 겨울 한정판 ‘해피베리쇼콜라’ 등 새로운 시도를 지속하고 있다. 2017년 12월에는 ‘초코파이情’을 프리미엄 브랜드로 재해석한 초코파이 하우스 ‘디저트 초코파이’를 선보이고, 카라멜솔트, 레드벨벳 등 차별화된 맛과 고급스러운 패키지의 초코파이를 개발해 나가고 있다.

오리온 관계자는 “소비자들에게 색다른 즐거움을 선사하기 위해 매 시즌 한정판을 기획하고 있다”며 “초코파이情 콘크림은 옥수수 크림과 단호박 케이크, 자색 고구마의 조화로운 맛과 세련된 비주얼로, 올 연말 특별한 홈파티를 즐기는데 제격일 것”이라고 말했다.

