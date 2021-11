롯데홈쇼핑, 제주·경남 지역경제 활성화 위한 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 제주도, 경상남도와 우수 특산물 판매, 중소기업 판로지원 등 지역경제 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

주요 협약내용은 ▲지역 소재 중소기업 판로지원 ▲제주 특산물 활용 상품화 추진 ▲유망기업 창업 지원 등이다. 롯데홈쇼핑은 TV, T커머스 등 판매 채널을 통해 클렌징폼, 요구르트, 레드향 등 제주지역 중소기업 상품 및 특산물을 수수료 우대 방송으로 판매할 계획이다.

MBC경남과 경상남도 지역경제 상생 협력을 위한 업무협약도 체결했다. 경남지역을 소개하고, 특산품 소비를 촉진하자는 취지에서 ▲상생 캠페인 공동 기획 ▲캠페인 전용 상품 기획 ▲지역자치단체 소개 콘텐츠 제작 등에 합의했다. 향후 경남지역 유명 맛집 메뉴 상품화, 여행상품 판매 등도 추진해 나갈 계획이다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “침체된 지역경제 활성화를 위해 우수 특산물 판매, 중소기업 판로지원 등 실질적인 상생 활동을 지속해 왔다“며 “단계적 일상회복으로 경기회복에 대한 기대감이 높아지고 있는 만큼 보유한 판매 채널과 유통 노하우를 활용해 지역사회와 상생협력을 더욱 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.

