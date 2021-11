조버그오픈 "코로나19 변이 여파로 결국 36홀 축소"…로런스 우승

DP월드투어 2022시즌 개막전 조버그오픈 오미크론 등장에 악천후까지

[아시아경제 김현준 골프전문기자] "72홀→ 54홀→ 36홀."

27일 밤(한국시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 랜드파크골프장(파71ㆍ7506야드)에서 열릴 예정인 DP월드투어(유러피언투어) 2022시즌 개막전 조버그오픈(총상금 110만 달러) 최종 3라운드는 악천후로 취소됐고, ‘25세 루키’ 트리스턴 로런스(남아공)가 행운의 우승(12언더파 130타)을 차지했다. 우승상금 13만8918유로(1억8000만원)에 오는 7월 마지막 메이저 디오픈 티켓까지 얻었다.

전날 코로나19 남아공 변이 ‘오미크론(Omicron)’ 여파로 이미 54홀로 축소시킨 상황에서다. 영국과 유럽연합이 코로나19 새 변이를 막기 위해 아프리카에서 오는 항공편을 전격 중단한다고 발표하자 유럽 국적 선두들은 대거 기권했다. 다음달 2일 개막 남아공오픈과 9일 알프레드던힐챔피언십 역시 DP월드투어 일정에서 제외됐다. 잰더 롬바르드(남아공)가 2위(8언더파 134타)다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr