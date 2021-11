[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 27일 오후 1시 석계역 문화공원에서 열린 '제1회 월계동 효사랑 축제‘에 참석했다.

이번 행사는 월계동 지역 어르신과 지역 주민이 함께 어울릴 수 있는 축제를 통해 공동체 활성화 및 주민화합의 장을 마련하기 위해 개최됐다.

이날 행사는 한국국악교육원 예술단 공연, 내빈소개, 축사, 주민노래자랑, 어르신 선물증정 등의 순서로 진행됐다.

한편 코로나19 예방을 위해 행사장 입구 양쪽에 손소독제를 비치, 자원봉사자들이 발열체크를 실시했다. 또 생활방역 수칙 준수를 위한 개인 마스크 착용과 간격유지 등을 당부했다.

오승록 구청장은 “영축산 산책로 개통, 광운대 역세권 개발 등 월계동 지역에 많은 변화가 있다”면서 “오늘 행사를 통해 코로나19로 지친 마음을 힐링하고 항상 건강하시기를 기원한다”고 말했다.

