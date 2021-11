[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산 울주군은 27일부터 이틀간 등억리 복합웰컴센터에서 ‘2021 웰컴, 영남알프스 별빛투어’를 진행했다.

하루마다 초등학생을 둔 27개 가족이 참여했다.

가족은 태양 홍염 관측과 에어 로켓 만들기, 천체망원경 만들기, 천체망원경을 통한 우주 관측 등 천체 프로그램을 즐겼다.

전문 천문지도사를 초빙해 어린이 눈높이에 맞춘 태양 홍염, 금성, 목성 등 우주 관측 체험도 진행됐다.

한 시민은 “프로그램에 참여하면서 천체에 관한 관심도 높아졌고 가족과 유익하게 하루를 보낼 수 있었다”며 “이런 프로그램을 자주 열어주면 좋겠다”고 말했다.

울주군 관계자는 “어린이가 우주에 대한 무한한 상상력을 키우고 영남알프스의 수려한 자연환경도 알리겠다”고 말했다.

