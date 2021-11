경남도, '우리동네 친절기사' 찾는다

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경상남도가 도내 노선버스 서비스와 교통문화 향상을 위해 내달 10일까지 경남교통문화연수원, 한국교통안전공단 경남본부와 함께 '우리 동네 친절 버스 기사님을 찾아라!' 캠페인을 추진 중이라고 26일 밝혔다.

'경남친절버스' 앱을 개발해 시범사업으로 추진하는 이 캠페인은 도내 노선버스 안전사고와 난폭운전, 불친절 민원 등을 예방하고 버스 서비스를 향상해 대중교통 이용 편의를 개선하자는 취지다.

캠페인 대상 차량은 도내 시외버스와 진주, 통영, 양산, 거창 등 4개 시·군의 시내·농어촌버스 809대다.

이 버스 이용객은 경남친절버스 앱을 이용해 친절 버스 기사를 추천할 수 있다.

추천된 친절 버스 기사 중 최우수 10명, 우수 40명을 선정해 포상금을 지급하고, 캠페인 참여자에게는 추첨을 통해 경품을 지급한다.

허동식 도 도시교통국장은 "이번 캠페인이 도내 노선버스 안전사고 예방을 실천하는 친절 버스 기사를 격려하고 올바른 교통문화를 정립하는 데 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr