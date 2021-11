[아시아경제 기하영 기자]하나생명이 1000억원을 증자해 장기 성장의 기반을 마련하기 위한 내실을 다진다.

하나생명은 전일 이사회를 통해 1000억원의 유상증자를 결의했으며, 내달 중순경 주금납입과 증자등기를 마칠 예정이라고 26일 밝혔다.

하나생명의 지난달 말 기준 자기자본은 3140억원으로 이번 증자가 마무리되면 4140억원으로 늘어난다. 이로써 하나생명의 지급여력비율(RBC)은 153%에서 200%로 오를 예정이다.

김인석 사장은 "보험사 건전성 규제 강화 정책에 따른 선제적 대응으로 재무건전성 강화를 통해 '중장기 성장기반 확보'의 기반을 마련했다"고 말했다.

