함양군, 제60회 경남도민체육대회 필승 의지 다져

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 26일 오전 11시 고운체육관에서 제60회 경남도민체육대회 출전 선수단 결단식을 하고 필승 의지를 다졌다.

이날 결단식은 서춘수 군수, 황태진 군의장, 송경열 군체육회장, 기관단체장, 임원과 선수단 등 99명이 참석한 가운데 경과보고, 출정사, 격려사 및 인사말, 선수단 대표선서, 선수단기 수여 등의 순으로 진행됐다.

제60회 경상남도민체육대회는 26일부터 29일까지 4일간 도내 18개 시군 임원과 선수 7000여명이 참여, 29개 종목에서 실력을 겨루게 된다.

올해 대회는 코로나19 확산 방지를 위해 일반부가 참석하지 않고 고등부와 어르신부 대회만 열린다. 시군별 종합 순위는 집계하지 않고 개인별·팀별 시상한다.

함양군은 육상, 축구, 태권도, 파크골프 등 13개 종목에 선수 134명, 임원 116명 등 총 250명이 참가해 선전을 펼칠 예정이다.

서춘수 군수는 “그동안 구슬땀을 흘러오신 선수분과 지도자, 임원분의 노고에 깊은 감사를 드린다”며 “이번 도민체전에서 함양의 명예를 높여 주실 것으로 확신하며, 그동안 갈고닦은 기량을 유감없이 발휘해 매 경기 최선을 다해 주시기 바란다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr