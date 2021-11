산청 항노화 식품 ‘베리’ 6차 산업화 힘 모은다…기관·단체들 상생 협약

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청 지역의 기관·단체들이 대표적인 항노화 식품으로 손꼽히는 ‘베리’의 6차산업 활성화를 위해 힘을 모은다.

26일 산청군에 따르면 산청군농협과 산청군양잠농협, 산청블루베리공동선별회, 블루힐, 별이당이 지난 25일 산청군농협 회의실에서 ‘산청군 로컬푸드(베리류) 융복합산업 발전’ 업무협약을 체결했다.

협약식에는 이병술 산청군농협 상임이사와 강용수 산청군 양잠농협 조합장, 유병부 산청 블루베리 공동선별 회 대표, 강상범 블루힐 대표, 문선혜 별이당 대표를 비롯해 산청농협과 산청군 관계자 등이 참석했다.

이들은 협약을 통해 베리류의 생산·가공·유통은 물론 관광산업 연계 등 6차 산업으로의 발전을 위해 상호 협력할 것을 약속했다.

협약서에는 ▲지역의 베리류(블루베리, 오디 등) 생산 농가를 대상으로 하는 교육과 조직관리 ▲수매와 안정적인 가공용 원물 공급 ▲관광 연계 체험 행사 진행 ▲농협 유통망을 활용한 공급 등의 내용이 담겼다.

특히 상호협력 네트워크 구축을 위한 사전작업으로 사업단을 구성하는 한편 원활한 사업 진행을 위해 주관업체를 별이당으로 선정해 사업을 추진해 나갈 예정이다.

산청군은 각 협약 당사자 간 이견 조율과 함께 사업 추진을 위한 각종 행정적 지원에 나설 방침이다.

이병술 산청군농협 상임이사는 “이번 협약이 산청군에서 생산되는 베리류 생과와 가공식품이 한층 더 도약하는 계기가 되길 바란다”며 “현대인들의 요구에 맞는 건강과 맛을 제공해 베리 제품이 딸기·곶감과 함께 산청의 대표 특산품으로 자리 잡기를 기대한다”고 말했다.

