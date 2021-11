[아시아경제 문혜원 기자] 롯데GRS의 크리스피크림도넛은 26일 단 하루 특별한 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

크리스피크림도넛은 미국의 연중 가장 큰 할인행사인 블랙프라이데이를 맞이해 오리지널글레이즈드 더즌 2박스를 약46% 할인된 금액인 ‘1만5000원’에 한정 판매한다.

이는 1 더즌 구매시 두번째 더즌은 1000원에 구매 할 수 있는 가격이다.

프로모션은 1937년 미국에서 생긴 이후부터 현재까지도 많은 사랑을 받는 크리스피크림도넛의 시그니처 메뉴인 ‘오리지널글레이즈드’로 구성되었으며, 달콤한 시럽과 쫄깃한 식감이 특징인 제품이다.

도넛을 직접 생산 하여 판매하는 9개점(서울 영등포점, 서울 건대스타시티점, 서울 대치점, 수원 인계점, 대전 둔산점, 대구 범어점, 김해 봉황점, 울산 삼산점, 광주 첨단점)에서는 매장에서 바로 만든 따뜻한 도넛을 맛볼 수 있다.

