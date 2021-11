[아시아경제 공병선 기자] 금호건설 금호건설 002990 | 코스피 증권정보 현재가 11,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 20,527 전일가 11,600 2021.11.26 09:59 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "실적 모멘텀 쌓이는 금호건설"[클릭 e종목]"동부건설, 공항 투자 본격화 수혜 예상"건설株 매력 한층한층 쌓이네 close 은 마곡마이스피에프브이주식회사와 1886억원 규모의 마곡MICE 복합단지 특별계획구역 건설사업을 수주했다고 26일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 10.31% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr