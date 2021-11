네이버클라우드, 공공 전용 클라우드 라인업 확장

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버클라우드는 자사 IT 자원을 공공 분야에서 다양한 형태의 클라우드 환경으로 손쉽게 구축할 수 있도록 솔루션 라인업을 확장했다고 25일 밝혔다.

이번에 공개한 라인업에는 ▲파스-타 온 앤클라우드(PaaS-TA on Ncloud) ▲공공기관용 뉴로클라우드(Neurocloud) ▲클라우드앤(Cloud&) 등이 포함됐다.

‘파스-타 온 앤클라우드’는 최근 남부권 리전 및 미디엄 타입(Medium Type) 추가로 고객이 원하는 규모에 따라 원하는 타입을 선택해 개발환경을 구성할 수 있도록 기능을 고도화했다. 이는 정부 주도로 개발한 개방형 클라우드 플랫폼 ‘파스-타(PaaS-TA)‘를 네이버 클라우드 플랫폼 환경에서 제공하는 서비스다.

고객 가상사설클라우드(VPC)에 독립적으로 구성할 수 있어 높은 보안 환경에서 파스-타를 사용할 수 있으며, 네이버클라우드 플랫폼의 다른 서비스와 연동할 수 있어 필요에 따라 환경을 확장할 수 있다.

특히 네이버클라우드 플랫폼의 서버, 쿠버네티스(Kubernetes) 서비스와 손쉽게 연동이 가능한 점이 두드러진다. 사용자별 독립된 컨테이너 기반으로 복잡하고 반복적인 설정 작업을 최소화해 쉽고 빠르게 개발환경을 구축 및 자동적으로 배포할 수 있으며, 개발 규모 및 목적에 따라 인프라 규모를 확장 및 축소하는 등 유동적으로 제어할 수 있어 편리하다.

고객 전용 하이브리드 클라우드인 ‘뉴로클라우드’도 공공기관용으로도 제공해 차별성을 확대한다. 공공기관은 내부의 보안 규제를 준수하면서 네이버가 데이터센터 ‘각’을 운영하며 축적한 기술과 노하우를 기존 환경에 그대로 반영한 뉴로클라우드를 통해 유연성, 확장성과 같은 클라우드 이점을 그대로 누릴 수 있다.

이미 자체 전산실을 보유한 경우 ‘서버랙’ 타입을, 전산실이 없거나 별도의 클라우드 환경을 구축하기를 원하면 ‘컨테이너’타입을 제공한다. 하드웨어부터 플랫폼, 각종 서비스 상태까지 네이버클라우드가 모두 원격 관리해 고객은 관리에 대한 부담 없이 중요 업무에 더욱 집중할 수 있다.

소규모 프라이빗 클라우드를 구축할 수 있는 ‘클라우드앤’도 새롭게 선보였다. 뉴로클라우드가 중·대규모 프라이빗 클라우드 구축에 적합한 상품이라면, 클라우드앤은 작은 규모로도 고객 전용 클라우드를 구축할 수 있도록 지원한다.

오종석 네이버클라우드 Platform & IaaS Planning 총괄리더는 "공공 고객들이 최신 IT 인프라를 활용할 수 있도록 지속적으로 다양한 서비스를 선보여 공공 혁신을 지원하겠다"고 말했다.

