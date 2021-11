오세훈, '청년취업사관학교' 1호 영등포 캠퍼스 방문…시설 조성 점검

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 4차산업 현장형 인재를 양성하기 위해 서울시가 조성한 ‘청년취업사관학교’ 1호 영등포 캠퍼스를 25일 현장방문한다.

이날 열리는 취업 지원 프로그램인 ‘밋업 스타트 데이(Meet-Up Start Day)’의 온·오프라인 실전면접을 참관하고, 캠퍼스 시설 조성 현황을 점검한다.

‘밋업 스타트 데이’는 청년취업사관학교의 교육이 실제 취업으로 이어질 수 있도록 영등포 캠퍼스에서 교육 프로그램을 수료했거나 수강하고 있는 청년 구직자와 우수 인재 채용을 희망하는 4차산업 분야 기업 간 면접 자리를 연계해주는 취업 지원 프로그램이다.

또한 ‘청년취업사관학교’ 영등포 캠퍼스의 교육 과정을 참관하고 취업을 준비 중인 청년들을 격려한다. 교육을 수강 중인 청년들을 포함해 그리고 핀테크, AI 등 4차산업 디지털 신기술 분야 기업 관계자들과 대화의 시간도 갖는다.

서울시 ‘청년취업사관학교’는 20·30대 청년구직자들에게 4차산업 디지털 신기술 분야의 실무 역량교육을 무료로 실시하고 취업과 창업까지 연계하는 등 ‘청년취업 토털 솔루션’을 제공하는 기관이다. 오 시장의 시정 마스터플랜인 ‘서울비전2030’에서 제시한 일자리 사다리 복원 정책의 하나다. 서울시는 2030년까지 서울 전역에 10개 캠퍼스를 개관할 계획이다.

한편 오 시장이 이날 방문한 청년취업사관학교 1호 영등포 캠퍼스는 기존의 ‘서남권 기술특화캠퍼스’의 기능을 확대·전환해 운영되는 곳이다. 현재 총 220명이 빅데이터 전문가 양성, AI개발자 양성 등 11개의 교육 과정에 참여하고 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr