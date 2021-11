[전두환 사망]우리공화당 등 보수단체 회원들, 빈소 조문…방역상 입장 막자 고성도

[아시아경제 정동훈 기자] 전두환 전 대통령의 사망 이틀째인 24일 오후 빈소가 차려진 서울 신촌세브란스병원 장례식장에는 보수단체 회원들이 몰렸다.

우리공화당 당원 등 200∼300명은 이날 오후 1시40분께 세브란스 병원 장례식장으로 찾아와 길다랗게 줄을 섰다.

오후 2시께 장례식장 측에서 줄을 선 조문객들에게 "방역지침 상 한 번에 입장이 어렵다"고 안내하자 이들은 거칠게 항의했다. "민주노총은 거리두기 하지도 않으면서 우리 조문은 막냐"는 항의도 이어졌다. 장례식장 측은 2시 5분께부터 이들을 20명씩 나눠 입장하게 했다.

조원진 우리공화당 대표도 이날 빈소를 찾아 약 30분간 머문 뒤 "우리 당은 5·18 (민주화 운동)로 인해 피해받은 많은 분의 아픔을 알고 그런 역사는 없어야 한다는 입장"이라면서도 "전 대통령의 공과에서 한쪽으로 치우친 행태의 언론 보도나 정부, 청와대 입장은 맞지 않는다"고 주장했다.

보수단체 '엄마부대' 주옥순 대표도 조문을 마친 뒤 "5·18은 여야가 아무리 싸워도 해결되지 않는다. 자유 통일되면 진실이 밝혀져 전 전 대통령이 범죄자인지 아닌지 알 수 있을 것"이라고 말했다.

오후 3시 10분께에는 보수 성향 조문객들 앞에 '전두환은 살인마' 등이 적힌 팻말을 든 시민이 나타나자 고성과 말다툼이 벌어졌다. 경찰의 제지로 물리적 충돌은 발생하지 않았다.

