화순군, 26일까지 ‘지역주민 평생교육’ 수강생 모집

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 오는 26일까지 국민 개인 역량 강화, 재취업 기회 제공을 위해 ‘지역주민 평생교육’ 수강생 55명을 모집한다고 24일 밝혔다.

군은 ▲핸드드립 마스터 자격 강좌 ▲나만의 홈카페 만들기 ▲나를 치유하는 힐링원예 3개 과정을 개설, 내달 1일부터 25일까지 운영한다.

핸드드립 마스터 자격증 강좌는 자격증 취득을 위한 강좌로, 내달 3일부터 매주 화, 목, 금 오후 1시부터 4시까지 능주면 늘푸른작은도서관 북카페에서 진행된다.

나만의 홈카페 만들기는 핸드 드립 커피 기본 이론 교육과 실습으로 진행된다.

평일 시간을 내기가 어려운 직장인을 위해 내달 4일부터 매주 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지 청춘들락 카페에서 진행된다.

나를 치유하는 힐링 원예 강좌는 식물을 이용한 치유 교육으로 12월 1일부터 매주 수, 금 능주면 늘푸른작은도서관 북카페에서 진행될 예정이다.

신청대상은 안전한 교육 진행을 위해 코로나19 백신접종 완료한 화순군민만 가능하며 수강 신청 시 백신접종 증명서를 제출해야 한다.

접수는 방문 또는 이메일 신청하면 된다. 신청서 양식은 화순군 누리집에서 내려받으면 된다.

자세한 사항은 총무과 평생교육팀에 문의하면 된다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr