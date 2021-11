전남도교육청, 전문적학습공동체 한마당 성공리 완료

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 24일 순천만생태문화교육원에서 전문적학습공동체 배움나눔 한마당을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 지난 3년간 진행한 전남 교사의 전문적학습공동체 활동 성과를 온·오프라인 나누는 학습 나눔터이자 공감의 장으로 2200명이 참여한 가운데 진행했다.

중등교과교육연구회 중심 수업나눔 30팀, AI교육, 생태환경교육, 민주시민, 독서인문교육의 학교 밖 전문적학습공동체 주제나눔 9팀과 VR가상체험, 디퓨저 만들기 등 진로체험 6팀이 부스를 운영했다.

특히 우주항공교육연구회, 언어문화교육연구회 등 5팀의 사례발표와 활동 자료 150점이 전시됐다.

장석웅 교육감은 “코로나19 위기에서 원격수업을 정착시키고 전국에서 가장 모범적으로 등교수업을 이루어낸 것은 교사들의 열정과 헌신이 있었기에 가능했고 그 중심에 전문적학습공동체가 있었다”며 “앞으로도 전남교육이 혁신을 넘어 미래로 힘차게 나아갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr