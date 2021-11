흑산 홍어 썰기, 민간 자격증 제도 도입

초급·중급·고급·장인으로 흑산 홍어 썰기 자격증 부여

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)은 흑산 홍어의 국가중요어업유산 확정에 맞춰 흑산 홍어 썰기도 민간 자격증 제도가 도입됐다고 24일 밝혔다.

흑산 홍어 썰기 민간 자격증은 신안군이 지난해부터 준비해 지난 15일 한국직업능력개발원에 ‘흑산 홍어 썰기 기술자’ 민간 자격증으로 등록했다.

흑산 홍어 썰기 자격증은 초급, 중급, 고급, 장인으로 구성되며 홍어 썰기 학교에서 정한 교육을 이수한 자를 대상으로 홍어 손질, 썰기, 포장 등을 평가하며, 지난해 홍어 썰기 학교 1기 수료자와 올해 2기 수강생을 대상으로 오는 30일 흑산면 복지회관에서 자격증 취득 시험을 시행한 후 합격자에게 부여될 예정이다.

또한 신안군은 흑산 홍어의 명품화를 위해 국가중요어업유산 등록, 홍어 TAC제도 실시, 흑산 홍어 브랜드화, 흑산 홍어 박스제작, 흑산 홍어 바코드 및 QR 태그 유통시스템을 도입하는 등 다양한 노력을 추진 중이다.

박우량 군수는 “흑산 홍어를 세계인의 입맛을 사로잡는 K-발효식품으로 만들어 나갈 계획이라며, 젊은이들이 흑산 홍어만 썰어도 소득이 높은 새로운 직종이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 흑산홍어썰기학교는 2020년부터 수산물 판매촉진 사업의 목적으로 신안군 관광협의회흑산면지회에서 진행하고 있으며 현재까지 30명의 수료생을 배출했고, 지속해서 운영할 계획이다.

