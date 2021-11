롯데건설, 금천구 무료급식소 환경개선 완료·봉사활동

롯데건설이 서울 금천구 독산동에 위치한 무료급식소 '살구여성회 따뜻한 밥집'의 환경개선을 완료하고 이를 기념하기 위해 롯데건설 하석주 대표이사와 유성훈 금천구청장이 참석한 가운데 기증판 전달식을 가졌다고 24일 밝혔다.

따뜻한 밥집은 1997년부터 20년 넘도록 관내에서 무료급식을 지원하는 무료급식소이며 독거노인, 저소득층 한부모 가정 등 취약계층을 대상으로 복지사업을 다수 진행하고 있다.

롯데건설은 지난 2012년부터 건설업의 특성을 살린 시설 개선 사회공헌 활동인 러브하우스를 진행하고 있다. 특히, 금천구에서는 지난 2015년부터 지금까지 꾸준히 봉사활동을 이어가고 있다.

이번에 시행한 러브하우스 봉사활동에서는 무료 급식소의 주방, 배식소, 식사 공간 등 내부 인테리어와 환기 시설을 전면 교체 했으며, 간판 및 출입문 등 외관 보수를 통해 노후시설을 개선했다. 또한, 이용자의 편의를 위한 식자재와 물품도 후원했다.

롯데건설 관계자는 "건설업 특성을 살린 사회공헌 활동을 지속해서 추진할 계획"이라면서 "이번 러브하우스를 통해 무료급식소를 이용하시는 어르신들에게 도움이 되길 바란다"고 말했다.

한편 이번에 시행한 봉사활동은 매칭 그랜트 제도를 통해 마련된 기금을 활용하여 진행했으며, 롯데건설은 전 임직원이 매달 사회에 환원하는 기부금의 3배의 금액을 회사가 함께 기부하는 1:3 매칭 그랜트 제도로 '샤롯데 봉사 기금'을 조성해왔다.

