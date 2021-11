[아시아경제 송승윤 기자] 서울 종로구 보신각 인근에 전두환 전 대통령을 추모하는 분향소가 설치됐다가 곧바로 철거됐다.

24일 종로구청 등에 따르면 보수 성향 단체인 태극기혁명국민운동본부(국본)는 이날 오전 5시 10분께 서울 종로구 보신각 앞에 천막 3동을 설치하고 전두환 전 대통령을 추모하는 분향소를 차렸다. 이들은 경찰과 관할 구청의 눈을 피해 심야 시간대 천막을 기습 설치한 것으로 전해졌다.

종로구청은 현장에 나와 분향소가 불법 시설물임을 국본 측에 고지하고 약 2시간 만인 7시 30분께 천막을 철거했다.

국본 관계자는 "전 전 대통령이 훌륭한 지도자였다고 생각해 애도하기 위해 분향소를 차린 것"이라며 "재설치 계획은 없다"고 밝혔다.

