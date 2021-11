'지역경제 살리기'‥ 강원도 특산품 '카카오톡' 특별 기획전

'톡틀'·'카카오톡 쇼핑하기'‥ 황태채·황태포·황태스낵·반려견 간식 할인 판매

[아시아경제 라영철 기자] 강원도의 특산품을 오는 24일부터 '카카오톡'을 통해 구매할 수 있다.

강원도는 "코로나19로 매출이 급감한 도 내 소상공인·중소기업 제품 판로 확대를 위해 ㈜카카오커머스와 함께 '카카오톡 쇼핑하기' 특별 기획전을 진행한다"며 23일 이같이 밝혔다.

2인 공동 구매 서비스 '톡딜'을 통해 오는 27일까지 인제 황태채(200g×2세트) 2000개를 최대 25% 할인한 가격과 무료 배송으로 선착순 판매한다.

또한, '카카오톡 쇼핑하기' 상시 기획전에서는 황태포, 황태 스낵, 반려견 간식을 5% 할인한 가격에 판매할 예정이다.

김권종 경제진흥과장은 "'국민 메신저' 카카오톡을 기반으로 한 온라인 플랫폼 기획전을 통해 많은 고객 층에게 강원도의 우수한 농·특산품을 홍보할 기회가 됐다"며 "다양한 유통 채널을 확대해 소상공인·중소기업 매출 증대에 도움되도록 하겠다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr