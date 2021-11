[아시아경제 박소연 기자] 한국투자증권이 23일 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 72,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 239,690 전일가 72,500 2021.11.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “현대미포조선, 가장 빠른 회복세 예상돼”현대미포조선, 8월 매출 2179억…전년비 27%↑"CO₂ 운반시장 선점"…포스코·한국조선, 강재·선박 공동개발 close 에 대한 목표주가 10만원, 투자의견 매수를 유지한다고 밝혔다.

현대미포조선은 지난 6월에 36억 달러를 수주해 목표 35억 달러를 넘어섰다. 대형사들의 8월 목표 초과달성보다 빨랐다. 그러나 10월까지 현대미포조선의 수주는 42억 달러, 달성률 123%로 대형 4사의 달성률 134%에 뒤졌다. 가을 수주가 상반기보다는 다소 줄었다.

하지만 11월 다시 대규모 수주가 재개되고 있다. MR 6척, 쇄빙 컨테이너선 10척 등 대규모 수주로 약 51억달러의 수주금액을 확보했다. 이는 올해 매출액의 약 2배에 달하는 규모다. 수주한 MR과 컨테이너선 모두 친환경 스펙인데다 신조선가도 양호하다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr