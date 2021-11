[아시아경제 오주연 기자] 계룡건설 계룡건설 013580 | 코스피 증권정보 현재가 36,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 77,196 전일가 36,100 2021.11.22 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-18일계룡건설, ‘메종 드 엘리프 송산’ 16일 청약 접수계룡건설산업, 1481억 규모 수원덕산병원 신축공사 계약 체결 close 산업은 한국농어촌공사와 918억원 규모의 새만금지구 간척종합개발사업 농생명용지 3공구 조성공사를 수주했다고 22일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 4.17%에 해당하는 규모다.

