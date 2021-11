이재명 "대장동 수사? 檢, 긴 시간동안 뭘 했나…尹 저축은행 비리부터 신속히 특검해야"

"조건없는 신속한 특검" 재차 강조



李 "확인되지 않은 검찰발 정보, 마녀사냥 하듯 유통돼"

"그럴 시간에 윤석열 후보, 부산저축은행 비리 왜 묵인했는지 수사해야"

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 22일 대장동 의혹에 대한 검찰 중간수사 결과 발표에 대해, "'이재명 후보에 대한 가십성 기사'에 해당되는, 확인되지 않는 검찰발 정보들이 마녀사냥하듯이 많이 유통됐다"며 "(대장동) 개발이익이 어디에 부정하게 사용됐는지, 처음과 끝에 대해 조건없이 신속히 (특검) 하는 게 좋겠다"고 말했다.

이 후보는 이날 오후 여의도 당사에서 기자들과 만나 "저도 중간 수사 결과를 봤다. 그 긴 시간동안 뭘 했나 매우 궁금하다"면서 이같이 말했다. 이 후보는 "그럴 시간에 최초의 저축은행 비리를 왜 윤석열 후보가 묵인해줬는지 (수사해야 했다). 그때 대출비리를 엄단했다면 공공개발을 막는 민간개발을 위해 로비하고 정치권과 야합하는 일이 원천적으로 사라졌을 것"이라고 비판했다.

이어 이 후보는 "그 문제 뿐만 아니라 윤 후보의 부친 집을 화천대유 관련자들이 사줬는데, 이것도 대출비리를 묵인한 것과 관련이 있지 않을까 의문이 제기된다"며 "50억 클럽의 실체가 드러났는데 그 수사 진척은 전혀 들려오지 않는다"고 지적했다. 이어 "부정부패 수사는 자금이 어디로 흘러갔는가를 집중 수사해야 한다"면서 "이 부분에 대한 수사도 납득하기 어렵다"고 꼬집었다. 뿐만 아니라 "공공개발을 못하게 국민의힘 의원, 시의원이 권력을 동원해 막았는데 이것이야말로 배임"이라면서 "이것은 왜 수사를 안하는가"라고 반문했다.

이 후보는 "화천대유 첫 출발지인 저축은행 대출비리 묵인 사건부터, 현재 이르는 개발이익이 어디에 부정하게 사용됐는지에 관한 처음과 끝에 대해 조건없이 신속히 (특검)하는 게 좋겠다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr