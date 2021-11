광주상의, 2021년 하반기 미래산업포럼 개최

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주상공회의소(회장 정창선)는 오는 23일 대회의실에서 디지털뉴딜, 그린뉴딜 및 탄소중립 요구에 따른 산업구조 전환에 대응하기 위해 ‘2021년 하반기 미래산업포럼'을 개최한다.

광주상공회의소가 후원하는 이번 포럼은 (유)GIVEC, 선보엔젤파트너스(주)가 주최하며 『Round Table of ESG Day in Gwangju』의 주제로 포럼이 진행된다.

주요내용을 살펴보면 SK에코플랜트 안동순 그룹장의 특강(Carbon-free hydrogen of the future - 부제‘SK건설은 왜 SK에코플랜트로 사명을 변경했는지’)을 시작으로 이산화탄소 포집 및 활용(카본밸류 고덕수 대표), 식용곤충 대량사육 자동화 스마트팜 구축(케일 김용욱 대표), 연안 설치 가능한 친환경 파력발전 기술(인진 성용준 대표) 등 ESG 현황 및 핵심기술을 소개하는 내용으로 구성되어 있다.

주최 측인 (유)GIVEC에 따르면 탄소저감 혁신기업 세계 9위에 오른 ㈜인진 등 ESG 관련 혁신기업 대표들이 포럼 발제자로 참여하고, 발표기업의 핵심기술 사업화 사례 공유를 통해 지역기업의 ESG 도입에 대해 함께 고민하는 자리가 될 것으로 기대된다.

이번 포럼은 누구나 참여가 가능하며 참가비는 무료이다. 문의는 광주상공회의소 협력사업본부로 하면된다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr