영광군 ‘제46회 전라남도 학생종합체육대회’ 성료

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지난 19일부터 20일까지 ‘제46회 전라남도 학생종합체육대회(육상경기)’를 영광스포티움 종합운동장에서 성황리에 마무리했다고 22일 밝혔다.

전라남도교육청이 주최하고 전라남도·영광군육상연맹이 주관한 이번 대회에는 전남 22개 시·군 400여명의 선수 및 임원이 군을 방문해 각 종목별 최강자를 가렸다.

이번 대회는 학교체육을 활성화하고 신인 선수를 발굴하기 위한 목적으로 학생들의 애향심과 애교심을 고취하고 자긍심을 높이고자 초·중학교는 시·군 대항전으로, 고등학교는 학교대항전으로 치러졌다.

관내 학교 출전 결과는 ‘영광초’조규상 3,000m 3위, 홍지완 원반 2위, 400m 계주 3위(세윤,태민,지완,재혁), 1600m 계주3위(세윤,태민,규상,재혁)를 수상했다.

‘해룡중’ 김남호 3000m 1위, 1500m 3위, 유지훈 800m 1위, 1500m 2위, 서유찬 3000m 2위, 박현서 800m 3위, 백재환 800m 2위, 400m 계주 2위(유찬,지훈,남호,현서), 1600m 계주 2위(유찬,남호,현서,지훈)를 수상했다.

‘영광공업고’ 김성우 800m 1위, 1500m 3위, 전은재 1500m, 2위 5000m 2위이다.

군 관계자는 “코로나19로 학교운동부가 위축된 상황에서도 학생 선수들이 대회를 준비하고 경기를 치르면서 기량이 향상되고 우리나라를 대표하는 선수로 성장할 수 있는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

한편 군은 이번 대회를 시작으로 코로나19 사태로 주춤했던 스포츠 행사를 단계적 일상회복에 맞춰 전국 및 도 단위 대회유치에 총력을 기울일 예정이다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr