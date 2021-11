뮤지컬 '데스노트' 5년 만에 돌아온다…오디컴퍼니 만나 재탄생

베스트셀러 ‘데스노트’를 원작으로 한 뮤지컬 ‘데스노트’(프로듀서 신춘수·제작 오디컴퍼니㈜)가 2022년 4월, 충무아트센터 대극장에서 관객들을 만난다.

뮤지컬 ‘데스노트’는 이름을 쓰게 되면 죽게 되는 ‘데스노트’를 우연히 주워 악인들을 처단하는 천재 고교생 ‘라이토’와 그에 맞서는 명탐정 ‘엘(L)’의 두뇌 싸움을 다룬 동명 만화를 원작으로 한 작품이다. 원작인 ‘데스노트’는 일본 자체 누적 판매량 3000만 부를 돌파하고 우리나라와 홍콩, 대만 등 약 60개국에서 서적으로 발행됐다. 또한 뮤지컬뿐만 아니라 애니메이션, 영화, 드라마 등 다양한 장르로 재탄생했다. .

데스노트는 2015년 초연 당시 ‘정의’에 대한 묵직한 화두를 던지고 인물간의 치밀한 심리전 묘사로 뮤지컬계에 새로운 바람을 일으킨 바 있다. 또한 전 회차, 전석 매진이라는 놀라운 기록과 함께 뮤직비디오 영상이 1480만 뷰를 기록, 유튜브 내 뮤지컬 조회수 최상위 랭크를 굳건히 지키고 있다.

제작사인 오디컴퍼니의 신춘수 프로듀서는 “독특하고 흥미로운 소재로 이미 세계적으로 검증받은 원작의 힘과 다년간의 노하우로 축적된 오디컴퍼니의 제작 능력이 만나면 한국 뮤지컬계의 또 하나의 걸작을 탄생시킬 수 있을 것이라는 확신이 들었다”며 “이번 작품은 뮤지컬 ‘데스노트’가 가지고 있는 작품의 고유한 매력은 살리되 기존 프로덕션과 차별화를 두어 더욱 긴장감 넘치는 전개와 템포의 연출, 미니멀리즘을 토대로 한 디테일한 아이디어가 넘치는 무대 예술로 완성도 높은 매력적인 작품으로 재탄생하여 선보일 예정이니 많은 기대 부탁드린다”고 밝혔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr