마법같은 1위…KT, 'KT 위즈' 우승 기념 감사 이벤트

"2022년에도 최선 다할 것"

[아시아경제 차민영 기자] KT는 야구단 ‘KT 위즈’가 꼴찌에서 1위로 창단 이래 첫 통합 우승을 기념해 대국민 감사 이벤트 ‘경품 당기기’와 ‘최고의 마법사를 뽑아주세요’를 진행한다고 22일 밝혔다.

‘경품 당기기’는 KT 위즈 선수들로 구성된 줄다리기 두 팀 중 한 팀을 골라 당기면 승패와 관계 없이 준비된 경품 중 하나를 추첨을 통해 제공하는 이벤트다. 경품 당기기로 받을 수 있는 선물은 한국 시리즈 기념 점퍼와 유니폼, 티셔츠, 모자, 음료 총 5개다.

‘최고의 마법사를 뽑아주세요’ 이벤트는 올해 최고의 선수 선발에 참여하는 행사다. 선수 중 한 명에게 투표를 완료하면 추첨을 통해 갤럭시 Z폴드3(1명), 플레이스테이션5(1명), 다이슨 에어랩(1명), 애플워치7(1명) 중 하나를 제공한다.

구강본 KT 커스터머사업본부장(상무)은 “KT와 KT 위즈에 많은 사랑과 응원, 관심을 주신 국민들에게 보답하기 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “2022년에도 마법 같은 플레이를 선보이고자 최선을 다하겠다”고 했다.

