LG전자 '라이프스 굿' 영화, 美 국제영화제서 단편상 수상

[아시아경제 정현진 기자] LG전자가 MZ세대와 소통하고 브랜드 철학의 의미를 알리기 위해 제작한 '라이프스 굿(Life’s Good)' 영화가 미국 할리우드 독립영화제 '인디숏페스트'와 '드림머신국제영화제' 등에서 상을 받았다.

22일 LG전자에 따르면 이 회사가 지난 8월 잭슨 티시 감독과 함께 제작한 영화가 인디숏페스트와 드림머신국제영화제에서 각각 최우수 다큐멘터리 단편상을 수상하고 아르파국제영화제, 오리건다큐멘터리영화제 등에서 상영됐다. 또 시프트토론토독립영화제와 뉴욕국제필름어워즈(NYIFA)에서는 최우수 다큐멘터리 단편상 부문 최종 후보작으로 선정됐다.

LG전자는 올 초 회사 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널을 통해 영화 제작에 참여할 신청자를 모집했다. 33개국 530여 명의 참여자는 라이프스 굿의 의미를 담은 영상을 공유했고 티시 감독이 이 중 38개를 선별해 옴니버스 방식으로 약 20분 분량의 영화를 완성했다.

이 영화는 삶의 아름다움, 유대감, 외로움, 활력, 모험, 기쁨 등 6개 테마를 통해 세계 곳곳의 아름다운 자연, 사람들의 활기찬 움직임, 인생에서 느끼는 즐거움과 고독함을 비롯해 공동체에서 느끼는 유대감과 따뜻한 감정 등을 섬세하게 표현했다. 영화 끝부분에는 MZ세대의 더 좋은 삶을 응원하며 라이프스 굿의 의미를 강조했다.

이 영화는 유튜브, 인스타그램 등에서 작품 전체를 감상할 수 있으며 LG전자 공식 SNS에 공유돼 조회수가 약 8000만회에 달한다.

LG전자 글로벌마케팅센터장 이정석 전무는 "미래세대를 응원하며 모두의 더 나은 삶을 지향하는 LG전자 브랜드 철학이 더 많은 고객에게 진심으로 전달되기를 바란다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr