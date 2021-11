2021 대통령 국민과의 대화, 일상으로…"더 어려운 국민에게 우선적으로 지원"

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령은 21일 KBS 생중계로 진행된 ‘대통령 국민과의 대화, 일상으로’에서 전국민 재난지원금 지원 문제에 대한 질문을 받고 "재난지원금을 지급할 것인지 지급할 경우 어떤 분들에게 지급할지, 전 국민에게 지급할지 또는 더 어려운 국민에게 우선적으로 지원할 것인지 판단에 대해서는 우리 내각의 판단을 신뢰한다"고 말했다.

문 대통령은 "전국민 재난지원금을 철회한다고 하니 다행"이라는 질문자의 질문을 받고 이렇게 답변했다. 문 대통령은 "지금 대체로 정부 입장은 말씀하신 그런 방향대로 하고 있다"고 설명했다.

